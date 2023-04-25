Yıldız Tilbe, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs Lord's Palace Hotel'de sahne aldı. Program öncesi yeni imajıyla basın mensuplarını karşılayan Yıldız Tilbe, "Saçlarım peruk. Kısacık kestim. Kendimi böyle daha iyi hissediyorum. Dipleri biraz yıpranmıştı. Tararken tarak aksıyordu. Bende akmayan yerleri kestim. Kına da yaptım" diye konuştu. Yıldız Tilbe, kadınların güzellik merkezinde saatlerce vakit geçirdiğinin söylenmesi üzerine "Ben yeterince güzelim. O yüzden. Fazla güzelleşip başımı derde sokmak istemiyorum" karşılığını verdi.