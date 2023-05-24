Yetenek keşfedecek

Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, oyuncu keşfetmek için bir uygulama tasarladı. Program, Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilen özel bir davette tanıtıldı. Profesyonel olan veya olmayan aktörler, aktristler ve şarkıcılar video yapımcıları için görüntüler oluşturacak. Özpetek, "Sosyal, fiziksel, coğrafi sınırları yok. En iyi oyuncu, şarkıcı, grup ya da yönetmene kendini gösterme fırsatı sunan bir uygulama ve gençlere hayallerini gerçekleştirme olanağı sağlıyor" dedi.