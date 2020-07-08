Yeşim Salkım, suratindaki maske ile maske üreticilerini hedef aldı

Yeşim Salkım tepki çeken söz konusu videoda herkesin maske üretim işine girdiğini iddia etti. Yeşim Salkım'ın kullandığı skandal sözler ise büyük tepki çekti.



#TerbiyesizYeşimSalkım başlığı kısa sürede Twitter'da ilk sıralara yerleşti.

MEHMETÇİĞE KLAVYE DELİKANLISI DEMİŞTİ

Barış Pınarı Harekatı döneminde ''Savaşa hayır'' sözleriyle tepki çeken Salkım kendisiyle bu konuda tartışan bir kişiye ''klavye delikanlısı'' demiş, o kişinin ise operasyon bölgesinden yeni dönen bir mehmetçik olduğu ortaya çıkmıştı.