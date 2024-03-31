Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Kolon kanseriyle verdiği mücadeleyi kaybeden Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'ın 7'nci gününde 5 şehirde 6 camide, bir tekkede ve Bodrum'daki evinde mevlit okundu. Öztan'ın oğlu, Yiğit Çolak tarafından mevlit okutulan yerlerden biri de oyuncunun Bodrum'daki evi oldu. İstanbul'da Eyüp Sultan Camii, Çubuklu Beşevler Camii, Şeh Şaban veli Hazretleri Camii, Bursa'da İsmail Hakkı Tekkesi İzmir'de Hatice Müzeyyen Çolakoğlu Camii, Ankara'da Merkez Camii ve Adana'da Şevki Öztürk Camii'nde dua edildi.