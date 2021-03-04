  • BIST
    1533.35
  • Dolar
    7,4773
  • Euro
    9,0098
  • Altın
    412,4460
İstanbul
2 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye'yi özgürlükçü bir anayasaya kavuşturacağız"
ABD'de FETÖ propagandası! New York sokaklarında ilan verdiler
Katil Esed vatansız bırakacak
Müslüm Gürses müzesine yoğun ilgi var
Geleceğin Mucitleri yetişiyor
Final pozu
Yeşilçam'ı anlatacaklar
Sağır-dilsiz kavramı tarih oldu
Kadınlar için buluştular
Önce iş sonra bebek
Çocuklarda etanol zehirlenmesine dikkat
Kolon kanserinde doğru bilinen 5 yanlış
Uzman Astrolog Özlem Recep ile 4 Mart burç yorumları
Rum kesimi rahat durmuyor!
Türkiye'yi de ilgilendiriyor...
12. madde kabul edildi
Beyin tümörünü yendi: Kanserli çocuklar için çanta satıyor
Mesleğimi bırakmadım
Uykusuzluk şeker hastalığına davetiye çıkarıyor
Yerli ve milli savunma sanayiinde 3D dönemi
Bakan Koca: Risk haritası 15 günde bir yayınlanacak
Üsküdar'da yabancı plakalı tır, girdiği ara sokakta sıkıştı
Şenol Güneş: Zemin işini kulüplere niye bırakıyorsun!
Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı
04 Mart 2021 Perşembe 09:46:00 - Güncelleme:04 Mart 2021 Perşembe 11:04:00

Yeşilçam'ı anlatacaklar

ABONE OL

Engin Altan Düzyatan ile Belçim Bilgin'in başrollerini paylaştığı 'Babamın Kemanı' adlı sinema filminin çekimleri başlıyor.

Engin Altan Düzyatan ile Belçim Bilgin'in başrollerini paylaştığı 'Babamın Kemanı' adlı sinema filminin çekimleri başlıyor. Yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu'nun yaptığı film ekibi ön hazırlıkları tamamladı. Geçen gün okuma provalarını da bitiren oyuncular, hafta sonu sete çıkıyor. Engin Altan Düzyatan, Yeşilçam hikayesini anlatan film çekimlerinin ardından 'Barbaros' dizisi için kamera karşısına geçecek.

Etiketler : engin altan düzyatan belçim bilgin babamın kemanı
Albüm öncesi toplantı

Albüm öncesi toplantı
İsim babası dedesi

İsim babası dedesi
Kariyer planlaması yavaş ve temkinli

Kariyer planlaması yavaş ve temkinli
Murat da o evi terk ediyor!

Murat da o evi terk ediyor!
Reyting için Harley Quinn oldu

Reyting için Harley Quinn oldu
Erkek babası oluyor

Erkek babası oluyor
Rihanna şarkısına cover

Rihanna şarkısına cover
Burçin Terzioğlu'ndan Bülent Ersoy'a: Kürk giyende vicdan sorunu var

Burçin Terzioğlu'ndan Bülent Ersoy'a: Kürk giyende vicdan sorunu var
Oğuzhan Koç ile gelen başarı

Oğuzhan Koç ile gelen başarı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER