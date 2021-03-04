Yeşilçam'ı anlatacaklar

Engin Altan Düzyatan ile Belçim Bilgin'in başrollerini paylaştığı 'Babamın Kemanı' adlı sinema filminin çekimleri başlıyor. Yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu'nun yaptığı film ekibi ön hazırlıkları tamamladı. Geçen gün okuma provalarını da bitiren oyuncular, hafta sonu sete çıkıyor. Engin Altan Düzyatan, Yeşilçam hikayesini anlatan film çekimlerinin ardından 'Barbaros' dizisi için kamera karşısına geçecek.