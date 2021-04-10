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10 Nisan 2021 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:10 Nisan 2021 Cumartesi 11:00:00

Yeşilçam, Türkiye'nin hayal fabrikasıydı

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Çağatay Ulusoy, dijitalde yayınlanacak olan 'Yeşilçam' dizisiyle nostalji yaşatacak.

Çağatay Ulusoy, dijitalde yayınlanacak olan 'Yeşilçam' dizisiyle nostalji yaşatacak. Dizide yapım şirketi sahibi Semih Ateş karakterini canlandıracak olan oyuncu, hala çok izlenen Yeşilçam sineması hakkında konuştu. Yeşilçam sinemasını "Türkiye'nin hayal fabrikasıydı" diye özetleyen Ulusoy, sözlerine "Her zaman ayakta kalmış, günümüzde de hala dönemin samimiyetine, sıcaklığına özlem duyulan, Türkiye sinema endüstrisi için çok önemli gördüğüm ve kendini hissettiren kültürel dokulara sahip bir sinema benim için" şeklinde devam etti.

Etiketler : çağatay ulusoy nostalji yeşilçam
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