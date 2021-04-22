Yeşilçam ruhuna online gala

60'lı yılların Türkiye'sini anlatan 'Yeşilçam' dizisinin galası pandemi nedeniyle online olarak düzenlendi. Oyuncular, Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci, yayına evlerinden bağlanarak heyecanlarından bahsetti. Bu zor günlerde izleyicileri Yeşilçam dönemine götürmek istediklerini belirten Ulusoy, herkese iyi seyirler dilerken aynı zamanda Yeşilçam Sineması emekçilerini anmayı ve selam göndermeyi de unutmadı. Afra Saraçoğlu dizinin o dönemin naifliğini, sadeliğini ve doğallığını yaşamasına vesile olduğunu dile getirirken, Selin Şekerci ise 'Yeşilçam' ile birçok rüyasının gerçekleştiğinden bahsetti.

