  • BIST
    1342.08
  • Dolar
    8,2679
  • Euro
    9,9628
  • Altın
    474,6910
İstanbul
8 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"İnsansız savaş uçağımız 2023'te göklerde"
Darbeci Hafter'den akla ziyan vaat!
Koronavirüs aşısında büyük sahtekarlık
Başkan Erdoğan da katılacak... Bugün başlıyor
Taksim Camii'ne ilk kez asılan mahya ilgi odağı oldu
Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı son iki ayda 3 kat arttı
Resmi Gazete'de yayımlandı... Kredi borçları yapılandırılacak
Türkiye şantaja boyun eğmedi
"Türkiye dünyaya şifa olacak"
Türkiye yeni tosuncuğu konuşuyor!
Burak Sergen entübe edildi
Yeşilçam ruhuna online gala
Baharı ‘Hissediyorum'
5 bin kitaplık kütüphane
Nereden geldiğini unutma
Kanarya Adaları'na uçtu
Nazlı için 8 psikologdan destek!
Bir milyon teşekkürü
Evde kimyager oldu
Türkiye'den müthiş bir hamle daha!
‘Prens'ler gibi çekim!
Türk SİHA'larına talip oldular
Hindistan'da rekor vaka sayısı! ABD'yi geçti...
Sokağa çıkma kısıtlaması, 23 Nisan dolayısıyla bugün başlıyor
22 Nisan 2021 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:22 Nisan 2021 Perşembe 15:00:00

Yeşilçam ruhuna online gala

ABONE OL

Çağatay Ulusoy ve Afra Saraçoğlu'nun başrol oynadığı 'Yeşilçam'ın galası online olarak düzenlendi. İzleyicileri 60'lı yıllara götürecek olan oyuncular, samimi bir işe imza attıklarını söyledi.

60'lı yılların Türkiye'sini anlatan 'Yeşilçam' dizisinin galası pandemi nedeniyle online olarak düzenlendi. Oyuncular, Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci, yayına evlerinden bağlanarak heyecanlarından bahsetti. Bu zor günlerde izleyicileri Yeşilçam dönemine götürmek istediklerini belirten Ulusoy, herkese iyi seyirler dilerken aynı zamanda Yeşilçam Sineması emekçilerini anmayı ve selam göndermeyi de unutmadı. Afra Saraçoğlu dizinin o dönemin naifliğini, sadeliğini ve doğallığını yaşamasına vesile olduğunu dile getirirken, Selin Şekerci ise 'Yeşilçam' ile birçok rüyasının gerçekleştiğinden bahsetti.

Etiketler : yeşilçam çağatay ulusoy afra saraçoğlu selin şekerci online gala
Seninle her yer cennet!

Seninle her yer cennet!
Nefes aldırmayacağız

Nefes aldırmayacağız
Sanatçı Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti

Sanatçı Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti
Ne silikon var ne dolgu!

Ne silikon var ne dolgu!
İlk çocuklarına kavuştular

İlk çocuklarına kavuştular
Muzo'yla geri dönüyor

Muzo'yla geri dönüyor
Feyza'ya gönderme yaptı

Feyza'ya gönderme yaptı
Yeni sezon ilhamı 'Hasan Boğuldu'

Yeni sezon ilhamı 'Hasan Boğuldu'
Jet bulamayınca uçağı kapattılar

Jet bulamayınca uçağı kapattılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER