24 Mart 2021 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:24 Mart 2021 Çarşamba 16:30:00
‘Yeşilçam' perdelerini 22 Nisan'da açıyor
Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci'nin rol aldığı 'Yeşilçam' dizisinin yayın tarihi belli oldu.
Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci'nin rol aldığı 'Yeşilçam' dizisinin yayın tarihi belli oldu. Blu TV'de ekrana gelecek olan dizi, 22 Nisan'da ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Dizi, sinemaya tutkuyla bağlı bir yapımcının küllerinden doğma hikayesini konu alıyor.