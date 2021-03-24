‘Yeşilçam' perdelerini 22 Nisan'da açıyor

Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci'nin rol aldığı 'Yeşilçam' dizisinin yayın tarihi belli oldu. Blu TV'de ekrana gelecek olan dizi, 22 Nisan'da ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Dizi, sinemaya tutkuyla bağlı bir yapımcının küllerinden doğma hikayesini konu alıyor.