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27 Ekim 2021 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:27 Ekim 2021 Çarşamba 15:00:00

‘Yeşil Vadinin Kızı' Beren oldu

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En son 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Beren Gökyıldız, setlere geri dönüyor.

En son 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Beren Gökyıldız, setlere geri dönüyor. Genç oyuncu, yapımcılığını Yeşil Yapım'ın üstlendiği 'Yeşil Vadinin Kızı' adlı yapımda rol alacak. Önümüzdeki haftalarda kamera karşısına geçecek olan ekibin yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu oturuyor. Yapım ayrıca Latin Amerika, Balkanlar ve Avrupa olmak üzere 30 ülkede ekrana gelecek.

Etiketler : Yeşil Vadinin Kızı Mucize Doktor Beren Gökyıldız
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