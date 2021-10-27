‘Yeşil Vadinin Kızı' Beren oldu

En son 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Beren Gökyıldız, setlere geri dönüyor. Genç oyuncu, yapımcılığını Yeşil Yapım'ın üstlendiği 'Yeşil Vadinin Kızı' adlı yapımda rol alacak. Önümüzdeki haftalarda kamera karşısına geçecek olan ekibin yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu oturuyor. Yapım ayrıca Latin Amerika, Balkanlar ve Avrupa olmak üzere 30 ülkede ekrana gelecek.