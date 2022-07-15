VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aliyev'den Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mektubu
Pakistan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye'ye destek mesajı
Sri Lanka tarihinin en büyük krizi sürüyor
Trakya'da sertifikalı buğday tohumu verimiyle öne çıkıyor
Afyonkarahisar motokros yarışlarında binlerce kişiyi ağırlayacak
ABD'nin Orta Doğu çıkmazı ve Biden'ın diplomasi turu
Türk dünyasının edebi kişiliklerinin hayatı uluslararası festivalde anlatılacak
Devlet, tüm imkanlarıyla 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerinin yanında
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı!
Tarihi direnişin üzerinden 6 yıl geçti
"Kardeş zannettim, kalleş çıktılar"
Cesaretin adı
KYK borçları için müjdeli haber!
Avrupa'ya "Türkiye haklı" diye seslendi
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Saraçhane'de buluşalım
İzmir'deki cinayette kan donduran detay ortaya çıktı! Oğlunu arayıp bakın ne demiş!
Bay senatör, anahtar da ister misin!
Haberleri yapan medyayı suçladı
4 yıl sonra barıştılar
Bodrum güzeli
Elimdeki belgeler adam yakar
Marsel 2 yaşında
15 Temmuz 2022 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2022 Cuma 10:00:00

Yerli Adriana anne oluyor

ABONE OL

Survivor ile tanınan yerli Adriana Lima lakabını alan Fatmagül Faki, 16 haftalık hamile pozunu paylaştı.

Survivor ile tanınan yerli Adriana Lima lakabını alan Fatmagül Faki, 16 haftalık hamile pozunu paylaştı. Geçen senelerde Kerem Lafcı ile dünyaevine giren Faki, anne olacağını takipçilerine duyurmuştu. Faki, "Artık içimde tutamıyorum. Heyecanımız çok büyük. Minik kuşum seni sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. 16 haftalık hamile olan Faki bu kez de, 'Artık göbeğimin sözü geçiyor' notu ile karnı burnunda pozunu paylaştı.

Etiketler : Yerli Adriana anne oluyor Adriana Lima Fatmagül Faki
Bodrum coşkusu

Bodrum coşkusu
Üçüncü kez yönetmen koltuğunda

Üçüncü kez yönetmen koltuğunda
Kıbrıs çıkarması

Kıbrıs çıkarması
Alparslan heyecanı

Alparslan heyecanı
Kıyafeti kendi tasarımı

Kıyafeti kendi tasarımı
Ekrana veda

Ekrana veda
İspanya'da dekorasyon Yağmur'a emanet

İspanya'da dekorasyon Yağmur'a emanet
‘Döngel' Kenan!

‘Döngel' Kenan!
Tatil artık emeklilikte

Tatil artık emeklilikte

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX