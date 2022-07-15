Yerli Adriana anne oluyor

Survivor ile tanınan yerli Adriana Lima lakabını alan Fatmagül Faki, 16 haftalık hamile pozunu paylaştı. Geçen senelerde Kerem Lafcı ile dünyaevine giren Faki, anne olacağını takipçilerine duyurmuştu. Faki, "Artık içimde tutamıyorum. Heyecanımız çok büyük. Minik kuşum seni sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. 16 haftalık hamile olan Faki bu kez de, 'Artık göbeğimin sözü geçiyor' notu ile karnı burnunda pozunu paylaştı.