Yer Gök Aşk

2016'da meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, Sevgililer Günü'ne özel fotoğraflarını "Ömürlük sevgilim" mesajıyla paylaştı. Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, hem sevgilisinin doğum gününü hem de Sevgililer Günü'nü kutladı. Sabancı'yla sarılmak üzereyken çekilen fotoğrafına Erçel, "Benim Sevgililer Günü'm" notunu yazdı. Oyuncu çift, Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, Sevgililer Günü'nü Paris'te kutladı. İkili, romantik pozlarını sosyal medyadan yayınladı.