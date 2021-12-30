Yeni yaşa kayak sürprizi

90'lı yıllarda Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan İlknur Soydaş, yeni yaşına Fransa'nın ünlü kayak merkezi Courchevel'de girdi. İş insanı eşi Cem Pole ile mutlu evliliği olan model, dört gün boyunca keyif yaptı. İkiliye, yakın dostları Burcu Şendil ve Can Helvacıoğlu da eşlik etti.