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30 Aralık 2021 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 12:00:00

Yeni yaşa kayak sürprizi

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90'lı yıllarda Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan İlknur Soydaş, yeni yaşına Fransa'nın ünlü kayak merkezi Courchevel'de girdi. İ

90'lı yıllarda Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan İlknur Soydaş, yeni yaşına Fransa'nın ünlü kayak merkezi Courchevel'de girdi. İş insanı eşi Cem Pole ile mutlu evliliği olan model, dört gün boyunca keyif yaptı. İkiliye, yakın dostları Burcu Şendil ve Can Helvacıoğlu da eşlik etti.

Etiketler : Yeni yaşa kayak sürprizi Serdar Ortaç Karabiberim İlknur Soydaş
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