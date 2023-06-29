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29 Haziran 2023 Perşembe 07:21:00 - Güncelleme:29 Haziran 2023 Perşembe 07:21:00

Yeni Süperman belli oldu

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Yıllardır akıllara Superman olarak kazınan Henry Cavill, Aralık 2022'de role veda ettiğini duyurmuştu.

Yıllardır akıllara Superman olarak kazınan Henry Cavill, Aralık 2022'de role veda ettiğini duyurmuştu. 11 Temmuz 2025'te vizyona girecek Superman: Legacy filmi için de yeni Superman aranmaya başlamıştı. Bu arayışların sona erdiği ve Superman ile Lois Lane karakterlerini canlandıracak yeni oyuncuların belirlendiği duyuruldu. DC evreninin yeni Superman'i David Corenswet, yeni Lois Lane'i ise Rachel Brosnahan olacak.

Etiketler : Yeni Süperman belli oldu David Corenswet Rachel Brosnahan
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