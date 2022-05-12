Yeni sezonda ekranda

Kaan Yıldırım, 'Hekimoğlu'nun hemen ardından 'Mevlana' dizisinin kadrosuna katılmıştı. Oyuncu, aylardır Konya'da TRT Dijital'de yayınlanacak dizi için kamera karşısına geçiyor. Yıldırım'ın dijitalin ardından televizyona çekeceği yeni projesi de belli oldu. Yıldırım, Vahide Perçin'in yeni sezonda yayınlanacak olan 'Hakime Hanım' dizisiyle prensipte anlaştı. Oyuncu, yapımda hakime hanımın kızı Oylum'un yani Feyza Sevil Güngör'ün partneri olacak.