Yeni rekor peşinde

Sanatçı Tan Taşçı, Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle üçüncü kez bir araya geldi. Taşçı, dünden bugüne kadar olan eserlerini dinleyicileriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Geçtiğimiz yıl verdiği 16 sahneyle Tarkan'ın 15 konserlik Açıkhava rekorunu kıran sanatçı, gözünü bir yenisine daha dikti. Taşçı, "İnşallah birisi kırar. Biz de keyifle izleriz. O rekorun kırılması demek güzel şarkılar demek, yepyeni şarkıcılar demek" dedi.