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23 Kasım 2021 Salı 19:30:00 - Güncelleme:23 Kasım 2021 Salı 19:30:00

Yeni polisiye ekip

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İlk sezonunda Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in başrollerini paylaştığı dijitalde yayınlanan 'Alef' dizisi ekip değişikliğine gitti.

İlk sezonunda Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in başrollerini paylaştığı dijitalde yayınlanan 'Alef' dizisi ekip değişikliğine gitti. Yeni sezonda 'Alef : Mal-i Hülya' adıyla izleyicisiyle buluşacak olan yapımın yeni polisiye ekibi Taner Ölmez Aybüke Pusat ve Hande Soral oldu. Ekip, sete çıkarak kamera karşısına geçti. Yapımda 13. yüzyılda şifahanede işlenen bir cinayetin günümüze kadar gelen izleri konusu ele alınıyor.

Etiketler : Yeni polisiye ekip Kenan İmirzalıoğlu Ahmet Mümtaz Taylan Melisa Sözen
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