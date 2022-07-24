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24 Temmuz 2022 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2022 Pazar 10:00:00

Yeni moda dijital ama asıl rekabet ekranda

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Camdaki Kız'ın yapımcısı Onur Güvenatam, televizyonun dijilat platformdan daha önemli olduğuna vurgu yaptı

'Camdaki Kız'ın yapımcısı Onur Güvenatam, televizyonun dijilat platformdan daha önemli olduğuna vurgu yaptı: ''Dijital platformların 3-4 milyon üyesi var. Televizyon dediğin şey ise 80 milyon. Nasıl bir rekabet olabilir?'' Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında yapımcı Onur Güvenatam'ı ağırladı. Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Kağıttan Hayatlar, Camdaki Kız, Atiye ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi birçok yapıma imza atan Güvenatam, dijital platformların, sinema ve televizyonla rekabetiyle ilgili de konuştu. 'Sinema bitmez' diyen Güvenatam ''Televizyon Türkiye'de hep yaşayacak. Dijital platformların 3-4 milyon üyesi olsun. Televizyon dediğin şey 80 milyon. Nasıl bir rekabet olabilir? Televizyon çok önemli bir araç... Onca evin salonuna girmek, onlarla beraber orada, onlara bir mesaj vermek çok önemli'' dedi. Yapımcılığın yanlış algılandığını söyleyen Onur Güvenatam ''Para olmadan yapımcı olunmaz gibi bir algı var. Halbuki fikir olmadan yapımcı olunmaz. Sizin iyi bir fikriniz olduktan sonra ona herkes zaten ilgi gösterir.. Oyuncu da, yönetmen de, senarist de, bunu satın alacak ya da finanse edecek kanal da, platform da ilgi gösterir. Yeter ki iyi fikrin olsun'' dedi.

Etiketler : Yeni moda dijital Onur Güvenatam Camdaki Kız
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