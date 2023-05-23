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23 Mayıs 2023 Salı 07:45:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 07:45:00

Yeni ikili

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Son dönemin gözde oyuncularından Salih Bademci ve Hazal Subaşı aynı projede bir araya geldi.

Son dönemin gözde oyuncularından Salih Bademci ve Hazal Subaşı aynı projede bir araya geldi. Oyuncular, yaz aylarında ekrana gelecek olan 'Dilek Taşı' adlı dizide başrolü paylaşacak. Pastel Film imzalı proje 1980'li yıllarda geçen bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturacak. Yapımın yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Hazırlık çalışmaları devam eden dizinin çekimleri yakın zamanda başlayacak.

Etiketler : Yeni ikili Salih Bademci Hazal Subaşı Pastel Film imzalı proje
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