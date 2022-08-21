Yeni ikili

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21 Ağustos 2022 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2022 Pazar 09:30:00

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Oyuncu, Hande Doğandemir'in yeni projesi belli oldu. Oyuncu, 'New Amsterdam' adlı yapımın uyarlaması 'Yeni İstanbul' dizisine dahil oldu.

Oyuncu, Hande Doğandemir'in yeni projesi belli oldu. Oyuncu, 'New Amsterdam' adlı yapımın uyarlaması 'Yeni İstanbul' dizisine dahil oldu. O3 Medya imzalı yapımda Doğandemir, Derin Nalbantoğlu isimli işkolik bir Acil Tıp Uzmanı karakterine hayat verecek. Oyuncuya Tansel Öngel eşlik edecek. Cast çalışmalarının devam ettiği yapımda, Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü ve Şerif Erol gibi isimler yer alıyor.

Etiketler : hande doğandemir new amsterdam yeni istanbul tansel öngel
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