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12 Ekim 2022 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 14:00:00

Yeni akım 'telefona imza'

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Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM'de konser verdi.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM'de konser verdi. Uzunlar, sevilen şarkılarını seslendirdi. Uzunlar, konserinde ilginç anlar yaşandı. Onlarca müziksever sahneye telefonlarını uzatarak şarkıcının imza atmasını istedi. Uzunlar bu ilginç istekleri geri çevirmeyerek onlarca hayranının telefonuna imza atarak, "Yeni adetimiz bu oldu sanırım. Yeni akım başlatmış olduk" dedi.

Etiketler : Yeni akım Ekin Uzunlar Beyoğlu Kültür Yolu Festivali
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