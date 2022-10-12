Yeni akım 'telefona imza'

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM'de konser verdi. Uzunlar, sevilen şarkılarını seslendirdi. Uzunlar, konserinde ilginç anlar yaşandı. Onlarca müziksever sahneye telefonlarını uzatarak şarkıcının imza atmasını istedi. Uzunlar bu ilginç istekleri geri çevirmeyerek onlarca hayranının telefonuna imza atarak, "Yeni adetimiz bu oldu sanırım. Yeni akım başlatmış olduk" dedi.