VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
300 yıllık evde tatil
Hayali İngilizce albüm
Yazı çalışarak geçirecek
14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali AKM'de düzenlenen konserle başladı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 5,0 büyüklüğünde deprem
Kurbanlık alacaklara "küpe" ve "pasaport" uyarısı
11 Haziran 2023 Pazar 11:50:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 11:50:00

Yazı çalışarak geçirecek

ABONE OL

Oyuncu Gülsim Ali, önceki gün objektiflere yansıdı.

TRT'nin 'Al Sancak' dizisinde yer alan oyuncu Gülsim Ali, önceki gün Ayazağa'da objektiflere yansıdı. Oyuncu, tek başına bir AVM'de dünyaca ünlü mağazaları gezerek yeni sezon kreasyonlarını inceledi. Oyuncu, "Bu aralar projeleri okuyorum, temmuz ve ağustos aylarında iki sinema projemiz var. Beni hangisi daha çok heyecanlandırırsa onu seçeceğim" dedi. Yaz ayları için plan yapmadığını söyleyen oyuncu, "Projelerden zamanım kalırsa kısa tatil kaçamakları yapabilirim" diye konuştu.

Etiketler : trt al sancak gülsim ali
Açılış sahnesi

Açılış sahnesi
Kenan'lı başlangıç

Kenan'lı başlangıç
Kuşkan'a ‘En iyi aktör' ödülü

Kuşkan'a ‘En iyi aktör' ödülü
Çöpçatan ben değilim

Çöpçatan ben değilim
'Gamsız' Bora

'Gamsız' Bora
İlk kez beyazperdede

İlk kez beyazperdede
Bodrum'da İbiza esintisi

Bodrum'da İbiza esintisi
Sezen sahnelere dönsün

Sezen sahnelere dönsün
Dördüncü yıl kutlaması

Dördüncü yıl kutlaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX