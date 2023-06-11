Yazı çalışarak geçirecek

TRT'nin 'Al Sancak' dizisinde yer alan oyuncu Gülsim Ali, önceki gün Ayazağa'da objektiflere yansıdı. Oyuncu, tek başına bir AVM'de dünyaca ünlü mağazaları gezerek yeni sezon kreasyonlarını inceledi. Oyuncu, "Bu aralar projeleri okuyorum, temmuz ve ağustos aylarında iki sinema projemiz var. Beni hangisi daha çok heyecanlandırırsa onu seçeceğim" dedi. Yaz ayları için plan yapmadığını söyleyen oyuncu, "Projelerden zamanım kalırsa kısa tatil kaçamakları yapabilirim" diye konuştu.