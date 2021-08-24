Yazı çalışarak geçirdi

Geçen hafta sete çıkan 'Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan Selin Yeninci, yaz tatilini sinema filmi ve dijital dizide oynayarak geçirdi. Yeninci, oynadığı dizinin sezon arası başlayınca peş peşe iki ayrı projenin setine koştu. Önce Emin Alper'in uzun metrajlı filmi Balkaya'nın, hemen ardından da dijital dizi 'İlk ve Son'un çekimleri başladı. Oyuncu, yönetmenliğini Cem Karcı'nın yaptığı 'İlk ve Son'un İstanbul'daki seti ile Emin Alper'in Kayseri'de çekilen sinema filmi Balkaya'nın seti arasında yaz tatilini tamamladı.