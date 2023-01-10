Yatırımları çantaya değil gayrimenkule

Bir süredir ekranlara ara veren oyuncu Wilma Elles setlere geri dönüyor. Oyuncu, dijitalde yayınlanacak olan bir dizide yer alacağını söyledi. Elles, "Birinci sezonunu çektik. Yayınlanmasını heyecan ile bekliyoruz. Daha fazla detay veremiyorum maalesef" dedi. Tutumlu birisi olduğunu söyleyen Elles, "Ben aslında çok tutumlu bir insanım. Benim ailem beni böyle eğitti. Bazı insanlar çok büyük şeyler alabilirler, ben öyle değilim. Ben gayrimenkul yatırımını seviyorum" diye konuştu.