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Yasemin'in kızı büyüdü
25 Ekim 2021 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 15:00:00

Yasemin'in kızı büyüdü

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Eski oyuncu Yasemin Özilhan, küçük kızı Ela ile birlikte İstinye Park'ta objektiflere takıldı.

Eski oyuncu Yasemin Özilhan, küçük kızı Ela ile birlikte İstinye Park'ta objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen anne- kız, el ele alışverişin keyfini çıkardı. Yaklaşık 2 saat alışveriş merkezinde turlayan anne-kız, son olarak pamuk şekerleriyle araçlarını beklerken görüntülendi.

Etiketler : Eski oyuncu Yasemin Özilhan kızı Ela İstinye Park
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