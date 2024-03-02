Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

İş adamı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuk kariyerini bırakan Yasemin Özilhan, setlere dönmeye hazırlanıyor. Özilhan, önceki gün kızıyla objektiflere yansıdı. Anne-kız İstinye'de bir AVM'de dünya markalarının mağazalarını gezerek yeni sezon kreasyonlarını inceledi. Ekranlara döneceği konuşulan Özilhan, "Bakıyoruz, tamamen netleşmeyen bir şeyi önceden haber vermeyi sevmiyorum" diye konuştu.