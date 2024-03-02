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Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali
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02 Mart 2024 Cumartesi 08:15:00 - Güncelleme:02 Mart 2024 Cumartesi 08:15:00

Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

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Yasemin Özilhan, setlere dönmeye hazırlanıyor. Ekranlara döneceği konuşulan Yasemin Özilhan, "Bakıyoruz, tamamen netleşmeyen bir şeyi önceden haber vermeyi sevmiyorum." dedi.

İş adamı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuk kariyerini bırakan Yasemin Özilhan, setlere dönmeye hazırlanıyor. Özilhan, önceki gün kızıyla objektiflere yansıdı. Anne-kız İstinye'de bir AVM'de dünya markalarının mağazalarını gezerek yeni sezon kreasyonlarını inceledi. Ekranlara döneceği konuşulan Özilhan, "Bakıyoruz, tamamen netleşmeyen bir şeyi önceden haber vermeyi sevmiyorum" diye konuştu.

Etiketler : yasemin özilhan kariyer oyuncu
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