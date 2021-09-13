Ekranda reyting savaşı

Birbirinden iddialı diziler reyting yarışına çıkacak. Bu hafta 2 tanesi yeni toplam 6 dizi ekran yolculuğuna başlayacak. Ulaş Tuna Astepe ve Engin Altan Düzyatan'ı başrolde buluşturan, ES Film tarafından hazırlanan TRT1'in iddialı dönem dizisi 'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı' 16 Eylül'de ilk bölümüyle ekranda olacak. İngiliz dizisi Liar'dan uyarlanan 'Yalancı', ekran yolculuğuna 17 Eylül'de başlayacak. Süreç Film imzalı yapımda Burçin Terzioğlu, Salih Bademci ve Hazal Türesan oynuyor. TRT 1'in geçen sezona damgasını vuran dizisi 'Masumlar Apartmanı', 14 Eylül'de izleyicisiyle buluşacak. Başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan ve Birce Akalay'ın paylaştığı 'Son Yaz', 18 Eylül'de seyirci karşısına çıkacak. Dört sezondur ekrana damgasını vuran 'Yasak Elma' 13 Eylül'de, Binnur Kaya'nın başrolünü oynadığı 'Kırmızı Oda' ise 17 Eylül'de sezona giriş yapacak.