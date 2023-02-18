Yaşadığına sevinemiyor
Kahtalı Mıçe lakaplı Mustafa Aslan, Adıyaman'daki depremde çok sayıda akrabasını kaybetti.
Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Kahtalı Mıçe lakaplı Mustafa Aslan, Adıyaman'daki depremde çok sayıda akrabasını kaybetti. Duygularını sevenleriyle paylaşan sanatçı, ''Yaşadığıma sevinemiyorum'' dedi. Adıyaman'dan ayrılan depremzedelerin yaralar sarıldıktan sonra geri dönmelerini istediğini belirten Mıçe, 'Oy aman aman burası Adıyaman değil, şimdi oy aman aman burası Acıyaman' dedi.