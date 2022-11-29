Yaş günü hediyesi şarkı

Şarkıcı Göksel, geçen hafta sonu 51'inci yaş gününü kutladı. Arkadaşlarıyla yemekli bir kutlama yapan Göksel, sosyal medyadan doğum günü dileklerinde bulunan hayranlarını unutmadı. Göksel, sevenlerine Instagram'dan, "Doğum günüm ya, doldum taştım bugün. Evim, gönlüm çiçeklendi. Yeni şeyler oluyor hayatımda, yeniliğin güzelliğine ve beni götürdüğü yola huzurla bırakıyorum" sözleriyle seslendi. Ardından yeni teklisini çıkaracağının haberini verdi.