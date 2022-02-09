Yargı'nın Derya'sı

Futbolcu Caner Erkin ile evli olan ve kızı Mihran Ela'yla vakit geçirmek için setlere ara veren oyuncu Şükran Ovalı, geri döndü. Oyuncu, başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı 'Yargı' dizisine dahil oldu. Ovalı, yapımda 'Derya' karakterine hayat verecek. Sema Ergenekon'un kaleme dizide oyuncunun karakteri ve hikayenin seyrini nasıl değiştireceği merak konusu oldu.