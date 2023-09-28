‘YARGI' EMMY'E ADAYI

Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in oynadığı 'Yargı', 2023 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'den tek aday olan dizi oldu. Sevilen yapım, 'En İyi Telenovela' dalında tüm dünyadan yarışacak 4 dizi arasında yer aldı. 20 ülkeden 56 yapımın toplam 14 kategoride kendisine yer bulduğu ödüllerde Yargı dizisi de yer aldı. Kazananlar, 20 Kasım'da New York'ta düzenlenecek törenle belli olacak.

