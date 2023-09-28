‘YARGI' EMMY'E ADAYI
Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in oynadığı 'Yargı', 2023 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'den tek aday olan dizi oldu.
Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in oynadığı 'Yargı', 2023 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'den tek aday olan dizi oldu. Sevilen yapım, 'En İyi Telenovela' dalında tüm dünyadan yarışacak 4 dizi arasında yer aldı. 20 ülkeden 56 yapımın toplam 14 kategoride kendisine yer bulduğu ödüllerde Yargı dizisi de yer aldı. Kazananlar, 20 Kasım'da New York'ta düzenlenecek törenle belli olacak.