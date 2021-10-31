Yardım çağrısına duyarsız kalamadı

Burak Deniz, Beylikdüzü'nde ormanlık alanlardaki sahipsiz köpekleri besleyen bir derneğe yardım eli uzattı. Zor durumda kalan, mama alamayan dernek sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Yakışıklı oyuncu da, bu çağrıya duyarsız kalmadı ve 50 büyük paket mama gönderdi. Bir hayvansever olan oyuncunun dernek ve barınaklara düzenli olarak yardım yaptığı ancak bunun çok duyulmasını istemediği öğrenildi.