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31 Ekim 2021 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:31 Ekim 2021 Pazar 16:30:00

Yardım çağrısına duyarsız kalamadı

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Burak Deniz, Beylikdüzü'nde ormanlık alanlardaki sahipsiz köpekleri besleyen bir derneğe yardım eli uzattı.

Burak Deniz, Beylikdüzü'nde ormanlık alanlardaki sahipsiz köpekleri besleyen bir derneğe yardım eli uzattı. Zor durumda kalan, mama alamayan dernek sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Yakışıklı oyuncu da, bu çağrıya duyarsız kalmadı ve 50 büyük paket mama gönderdi. Bir hayvansever olan oyuncunun dernek ve barınaklara düzenli olarak yardım yaptığı ancak bunun çok duyulmasını istemediği öğrenildi.

Etiketler : Burak Deniz Beylikdüzü derneğe yardım eli uzattı 50 büyük paket mama
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