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28 Mart 2023 Salı 17:24:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 17:24:00

Yaralar sarılıyor

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Musa Evren, ülkemizde yaşanan depremler sonrası yaraları sarmak için harekete geçti.

TRT'nin 'Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı' dizisinde yer alan oyuncu Musa Evren, ülkemizde yaşanan depremler sonrası yaraları sarmak için harekete geçti. Oyuncu, Tamer Karadağlı ve Nefise Karatay gibi isimlerle deprem bölgelerine giderek miniklere moral verdi. Çocuklarla eğlenceli anlar yaşayan Evren, "Yaşadığımız felaketten en çok çocuklarımızın etkilendiğini düşünüyorum. Onlarla skeçler çektik, yaratıcı drama ve çadır boyama yaptık" açıklamasını yaptı.

Etiketler : musa evren tamer karadağlı nefise karatay deprem bölgesi

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