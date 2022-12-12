'Yasak Elma', 'Kanatsız Kuşlar', 'Kuzgun' ve 'Jet Sosyete' gibi dizilerde rol alan Burak Çelebi, oyunculuğun yanı sıra yapımcılığa el attı. Çelebi, Almanya, Belçika, Fransa, İtalya gibi ülkelerin televizyonları için dizi projeleri hazırladı. Çelebi, bir yandan da yeni yetenekleri keşfettiği bir müzik şirketi kurdu. Çelebi, "Avrupa'nın birçok ünlü isimlerini Türkiye'ye getirmek için kolları sıvadım" dedi.