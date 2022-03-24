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24 Mart 2022 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:24 Mart 2022 Perşembe 15:30:00

‘Yanlış Anlama 2' geliyor

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Başrolünde Cemal Hünal, Yılmaz Gruda ve Gülşen Hüseyinli'nin yer aldığı 2015 yılında vizyona giren 'Yanlış Anlama' filmi serisinin devamı geliyor.

Başrolünde Cemal Hünal, Yılmaz Gruda ve Gülşen Hüseyinli'nin yer aldığı 2015 yılında vizyona giren 'Yanlış Anlama' filmi serisinin devamı geliyor. Yapımcılığını JB Yapım Levent Cengizhan ve Fırat Özdemir'in üstlendiği filmin yönetmenliğini Aykut Taşkın oturacak. Önümüzdeki hafta kamera karşısına geçecek olan ekip Türkiye'deki sahneleri tamamladıktan sonra Azerbaycan'da devam edecek. Filmde, Azerbaycan Türkçesi ile Türkçe arasında yaşanan yanlış anlaşılmalar anlatılıyor.

Etiketler : Cemal Hünal Yılmaz Gruda Gülşen Hüseyinli
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