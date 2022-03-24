‘Yanlış Anlama 2' geliyor

Başrolünde Cemal Hünal, Yılmaz Gruda ve Gülşen Hüseyinli'nin yer aldığı 2015 yılında vizyona giren 'Yanlış Anlama' filmi serisinin devamı geliyor. Yapımcılığını JB Yapım Levent Cengizhan ve Fırat Özdemir'in üstlendiği filmin yönetmenliğini Aykut Taşkın oturacak. Önümüzdeki hafta kamera karşısına geçecek olan ekip Türkiye'deki sahneleri tamamladıktan sonra Azerbaycan'da devam edecek. Filmde, Azerbaycan Türkçesi ile Türkçe arasında yaşanan yanlış anlaşılmalar anlatılıyor.