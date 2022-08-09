Merve Boluğur, kendisi hakkında yorum yapan eski eşi Murat Dalkılıç'a sert çıktı. Oyuncu, "Kalkıp kokuşmuş, bitmiş şeyin primini yapmak ne ya! Kaçıncı şov bu koçum" diyerek tepki gösterdi.

Eski eşler Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. İki yıl evli kaldığı Boluğur ayrılığın ardından, psikolojik olarak zor günler geçirdiği için oyunculuğa ara vermiş ve 'Murat'tan sonra kendini toparlayamadı' ve 'Bu kız delirdi' gibi yorumlar yapılmıştı. Dalkılıç, sosyal medyada her gün yüzlerce nefret mesajı aldığını belirterek "İsterse ayrılık nedenimizi Merve açıklar" demişti. Oyuncu, eski eşinin açıklamasına tepki göstererek sessizliğini bozdu. Boluğur, "Kalkıp kokuşmuş, bitmiş şeyin primini yapmak ne ya! Yanındaki kadına saygın olsun. Bir de 'Merve açıklasın' falan... Kaçıncı şov bu koçum!" dedi. Popçu, bir süredir oyuncu, Sitare Akbaş'la mutlu bir ilişki yaşıyor.