Yan yana gelmek yasak!

'Sırça' adlı ilk tiyatro oyunuyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Aslı Enver'e gala gecesine kadar özel hayat yasağı geldi. Oyuncu ancak, oyun sonrası Önder Öztarhan'la birlikte poz verecek.

En son 'İstanbullu Gelin' dizisinde rol alan Aslı Enver, tiyatroyla dönüyor. Oyuncu, İpek Bilgin, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar'la birlikte 'Sırça' adlı oyunda oynayacak. İş adamı Önder Öztarhan'la ilişkilerini gözlerden uzakta yaşayan Enver'e gala gecesine kadar özel hayat yasağı geldi. 22 Mart'ta seyiricisiyle buluşacak olan oyunda Öztarhan, Enver'i en ön sıradan izleyecek. Çift, ilk kez yan yana objektiflere poz verecek. Öztarhan, geçtiğimiz günlerde bir açıklamasında, "Evet ilişkimiz çok yeni, her şey ilk görüşte başladı. Bir elektriklenme oldu ve şimdilik güzel gidiyor" demişti.