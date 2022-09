Yaman'a Venedik'te ödül

Can Yaman, 79. Venedik Film Festivali'ne İtalyan oyuncu Francesca Chillemi ile birlikte katıldı. Ülkemizde olduğu kadar, İtalya'da da hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, Venedik Film Festivali'ndeki Filming Italy Movie töreninde En İyi Uluslararası Ödülü'nü aldı.30 Eylül'de 'Viola Come Il Mare' dizisiyle İtalyan kanalında sevenleriyle buluşacak oyuncunun 'El Turco' dizisinin çekimleri de yakında başlayacak.