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06 Eylül 2022 Salı 13:00:00 - Güncelleme:06 Eylül 2022 Salı 13:00:00

Yaman'a Venedik'te ödül

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Can Yaman, 79. Venedik Film Festivali'ne İtalyan oyuncu Francesca Chillemi ile birlikte katıldı.

Can Yaman, 79. Venedik Film Festivali'ne İtalyan oyuncu Francesca Chillemi ile birlikte katıldı. Ülkemizde olduğu kadar, İtalya'da da hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, Venedik Film Festivali'ndeki Filming Italy Movie töreninde En İyi Uluslararası Ödülü'nü aldı.30 Eylül'de 'Viola Come Il Mare' dizisiyle İtalyan kanalında sevenleriyle buluşacak oyuncunun 'El Turco' dizisinin çekimleri de yakında başlayacak.

Etiketler : Can Yaman Filming Italy Movie Viola Come Il Mare
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