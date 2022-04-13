Yalın'ı kadın zanneden taksici

Popçu Yalın 'Unutulmaz Şarkılar' adını verdiği konserinde sevenleriyle bir araya geldi. Popçu, ilk hiti olan 'Ellerine Sağlık' şarkısının hikayesini anlattı. Yalın, "Meşhur olmuştum ama daha kimse beni tanımıyor sadece ismim ve şarkı vardı ortada. Bindiğim bir takside şarkım çalıyordu. Taksici bir anda bana dönüp 'bayılıyorum bu kıza ya' dedi. O an hemen plak şirketine gidip 'bir klip, fotoğraf ne varsa yayınlayalım gözünüzü seveyim' dedim" şeklinde anısını paylaştı.