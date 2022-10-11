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11 Ekim 2022 Salı 13:00:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 13:00:00

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Ekranlara veda eden 'Baht Oyunu' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncular Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz arasında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ekranlara veda eden 'Baht Oyunu' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncular Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz arasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Bir süredir ilişkilerini gözler önünde yaşayan ikilinin ayrıldıkları iddia edildi. Sosyal medya hesaplarının Baysel ve Şaşmaz, birbirini takipten çıkardı ve fotoğraflarını sildi. Çiftin, neden ayrıldıkları ise, merak konusu oldu.

Etiketler : Yak bütün fotoğrafları Baht Oyunu Cemre Baysel Aytaç Şaşmaz
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