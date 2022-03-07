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07 Mart 2022 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:07 Mart 2022 Pazartesi 17:30:00

Yaban hayvanlarına özel hastane

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Doğada yaralanan, sakatlanan veya bitkin halde bulunan ayı, geyik, karaca, akbaba, kartal ve vaşak gibi yaban hayvanları, 2011'de hizmete açılan Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı rehabilitasyon merkezine getiriliyor.

Doğada yaralanan, sakatlanan veya bitkin halde bulunan ayı, geyik, karaca, akbaba, kartal ve vaşak gibi yaban hayvanları, 2011'de hizmete açılan Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı rehabilitasyon merkezine getiriliyor. Burada veteriner hekimlerce tedavisi yapılan hayvanlara özenle bakılıyor. Tedavi süreci tamamlanan hayvanlar, iyileşmelerinin ardından tekrar doğaya salınıyor.

Etiketler : Yaban hayvanlarına özel hastane Doğa akbaba kartal ve vaşak
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