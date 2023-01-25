Vizyona geri sayım

Kadrosunda Cihangir Ceyhan, Okan Çabalar, Ufuk Bayraktar, Erdal Özyağcılar, Pelin Karahan ve Zihni Göktay'ın yer aldığı 'Güven Bana' filminin çekimleri başladı. Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapım 24 Şubat'ta seyircisiyle buluşacak. Filmde anneleri öldükten sonra yatalak babalarına bakmak zorunda kalan iki kardeşin, dedelerinden kalan miras haklarının peşine düşmeleri sebebiyle başlarından geçen zincirleme olaylar anlatılıyor.