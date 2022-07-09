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09 Temmuz 2022 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2022 Cumartesi 15:30:00

Vizyona geri sayım

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Başrollerini Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Beste Kökdemir ve Doğan Can Sarıkaya'nın paylaştığı 'Kim Bu Aile?" filmi vizyon için gün sayıyor.

Başrollerini Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Beste Kökdemir ve Doğan Can Sarıkaya'nın paylaştığı 'Kim Bu Aile?" filmi vizyon için gün sayıyor. Yapımcılığını CJ ENM Türkiye'nin üstlendiği komedi projesinin hazırlıkları tamamlandı. Yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı filmin, aksiyon sahneleri dikkat çekecek.

Etiketler : cengiz bozkurt nurgül yeşilçay onur buldu doğan can sarıkaya kim bu aile filmi
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