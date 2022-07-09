Vizyona geri sayım

Başrollerini Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Beste Kökdemir ve Doğan Can Sarıkaya'nın paylaştığı 'Kim Bu Aile?" filmi vizyon için gün sayıyor. Yapımcılığını CJ ENM Türkiye'nin üstlendiği komedi projesinin hazırlıkları tamamlandı. Yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı filmin, aksiyon sahneleri dikkat çekecek.

