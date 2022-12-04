Venedik ‘Destan'ı

Başrolünde oyuncu Ebru Şahin'in yer aldığı ekranlara veda eden 'Destan' dizisi Venedik Tv Ödülleri'ne aday olan tek Türk projesi oldu. Yapımını Bozdağ Film'in üstlendiği proje 27 farklı ülkeden katılımın olduğu 'En İyi Telenovela' kategorisine seçildi. Yapımda Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşk anlatılıyor.