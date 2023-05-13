'Üvey Anne' olacak

Yaz aylarında ekrana gelmesi planlanan 'Üvey Anne' dizisinin kadrosu şekilleniyor. Kutsi ve Hazal Filiz Küçükköse'nin yer alacağı yapıma Ezgi Şenler dahil oldu. Oyuncu, dizide 'Nisan Gencer' karakterini canlandıracak. Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği dizinin senaryosunu Yasemin Kırbaş kaleme alıyor. Gerçek bir hikâyeden esinlenerek projelendirilen yapımın yönetmen koltuğunda ise Yasemin Türkmenli oturuyor. Dizinin çekimleri Muğla'da yapılacak.