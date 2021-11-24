Usta sanatçı kendine geldi: Yüreklere su serpen haber

Beyin damarında pıhtı oluşması nedeniyle Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olan Kadir İnanır'dan iyi haberler gelmeye başladı. Yoğun bakımdaki tedavisinin iyi geçtiği, bilincinin açık olduğu belirtilen usta oyuncunun yemek yediği, konuşmaya başladığı ve vücudunu hareket ettirdiği bildirildi. İnanır'ın sağlık durumunu merak edip, hastaneye gelen hayranları ise oyuncunun bir an önce sağlığına kavuşup, taburcu olmasını bekliyor.



