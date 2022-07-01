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01 Temmuz 2022 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2022 Cuma 11:00:00

Urfa'da sürpriz doğum günü

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Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün sevenleri tarafından ünlü oyuncunun adına Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Gülabibey İlkokulu'na, oyunevi kuruldu

Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün sevenleri tarafından ünlü oyuncunun adına Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Gülabibey İlkokulu'na, oyunevi kuruldu. Büyüküstün, oyunevinin açılışını online olarak gerçekleştirdi. Güzel oyuncu için doğum günü pastası kesildi. Oyuncu, açılışı ve çocukların doğum günü pastasını kesmelerini canlı olarak izleyip duygusal anlar yaşadı.

Etiketler : sürpriz doğum günü Oyuncu Tuba Büyüküstü Şanlıurfa
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