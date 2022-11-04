Ünlü şakacı Mustafa Karadeniz'ın acı günü!

Türk Televizyon tarihinin en komik şaka programlarından tanıdığımız Mustafa Karadeniz'in babası vefat etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mustafa Karadeniz, "Canım babamı kaybettik. Cenazesi 4 Kasım Cuma günü Trabzon Vakfıkebir Yalıköy camisinde kılınacaktır." ifadelerini kullandı.

Mustafa Karadeniz'in babasının bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.



Vefat haberi üzerine ilk başsağlığı dileyen eski manken, oyuncu ve şarkıcı Tuğba Özay; "Başınız sağ olsun sabır dilerim mekanı cennet olsun" mesajıya Mustafa Karadeniz'in acısını paylaştı.



MUSTAFA KARADENİZ KİMDİR?

Mustafa Karadeniz sunucu, komedyen ve oyuncu. 1978 yılının Aralık ayında dünyaya gelmiştir. Trabzon Endüstri Meslek Lisesi, ardından Niğde Üniversitesi'nden başarı ile mezun olmuştur.

MUSTAFA KARADENİZ NERELİ?

Mustafa Karadeniz aslen Trabzon'ludur. Trabzonda doğup büyümüş, eğitimine de memleketi Trabzon'da başlamıştır.

Henüz 13 yaşındayken yerel radyolar'da şakalarına başlamış ardından bir çok kanalda şaka programları hazırlamış ve sunmuştur. Vatani görevini yaptığı dönemde de Silahlı Kuvvetlerin gecelerinde şov yaptığını dile getirmiştir. Askerden sonra Samsun'a gitmiş, bölgesel televizyonlarda devam etmiş hatta yaptığı bir şaka Reha Muhtar ana haber bülteninde yayınlanmıştır.

Mustafa Karadeniz Şakaları;

Özellikle Latif Doğan'ı helikopter'den attığı şakası ile hafızalara kazınmış, zaman zaman yaptığı şakalar nedeni ile sert tepkiler almış, hatta dayak yediğini belirtmiştir. Yaptığı şakaların dünyada bir eşi benzeri olmadığını belirten Karadeniz, bundan sonra yapacağı şakalara dünyanın da güleceğini sözlerine eklemiştir. Alparslan Özmol'a yaptığı sahte rakı şakası da hala hafızalarda yerini korumaktadır.

Hiç bir şakayı kopya çekmeden, taklit etmeden hazırlayan usta isim, şakaları genellikle araba kullanırken düşünüp planladığını, şakayı hazırlarken yazdığın ve yönettiğini belirtmiştir. Arada sert tepki alıp, dayak yemesine rağmen Türk insanının şakayı çok iyi kaldırdığını da sözlerine eklemiştir.

Youtube video kanalı;

5 Şubat 2016 tarihinde Youtube video sitesinde açtığı kanal ile şakalarına devam etmektedir.