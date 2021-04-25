25 Nisan 2021 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:25 Nisan 2021 Pazar 12:30:00
Ünlü bebekler Galata'da
Beyoğlu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi'nde bir etkinlik düzenledi.
Beyoğlu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi'nde bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte 40 ülkeden, 81 ilden çocukların #beyoğlunda23nisan hashtagiyle gönderdiği fotoğraflar Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Ünlü isimlerin çocuklarının fotoğrafları da etkinlikte yer aldı.