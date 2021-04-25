Ünlü bebekler Galata'da

Beyoğlu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi'nde bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte 40 ülkeden, 81 ilden çocukların #beyoğlunda23nisan hashtagiyle gönderdiği fotoğraflar Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Ünlü isimlerin çocuklarının fotoğrafları da etkinlikte yer aldı.