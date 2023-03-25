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25 Mart 2023 Cumartesi 14:38:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 14:38:00

Uğur Güneş'ten dikkat çeken itiraf: Ailem istemedi

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Uğur Güneş, İtalya'da konuk olduğu televizyon programında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Oyuncu Uğur Güneş, İtalya'daki Chanel 5 televizyonunda 'Verissimo' programına konuk oldu. Güneş, İtalya'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oyuncu, programda bir itirafta bulundu. Ailesinin oyunculuk mesleğini yapmasını istemediklerinden bahseden Güneş, "Üniversiteye geçince oyuncu olmaya karar verdim. Başlarda televizyona çıkarken çekiniyordum fakat zamanla alıştım. Ailem ilk başta oyuncu olmama pozitif bakmıyordu ve başka mesleğe yönelmemi istediler" dedi.

Etiketler : uğur güneş oyuncu aile itiraf

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