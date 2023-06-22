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22 Haziran 2023 Perşembe 07:48:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 07:48:00

Üçüncü kez evlenmek istiyor

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Şarkıcı Sinan Akçıl, Kuşadası'nda evlendi. Akçıl ve Ömür Gedik önceki gün Kuşadası'ndaki Marin Panorama projesinin lansmanına katıldı.

Şarkıcı Sinan Akçıl, Kuşadası'nda evlendi. Akçıl ve Ömür Gedik önceki gün Kuşadası'ndaki Marin Panorama projesinin lansmanına katıldı. Akçıl, projenin sahibi Şakir Eviz ile kamera karşısına geçti. İki kez nikâh masasına oturan Akçıl, evliliğe yeşil ışık yaktı. Akçıl, "Bu evi evleneceğim kadın ile yaşamak için aldım. Evlerin ilk teslim tarihi 30 ay sonrasınaymış, herhalde ben de o zamana kadar evlenmiş olurum ve anahtarı evleneceğim kadına verip, ona hediye ederim" diyerek evliliğe hazır olduğunu belirtti.

Etiketler : Üçüncü kez evlenmek istiyor Şarkıcı Sinan Akçıl Kuşadası
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